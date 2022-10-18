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Несколько банков в Кыргызстане приостановили обслуживание карт «Мир»
Денис Ламехов
Сегодня в 12:42

Два кыргызстанских банка — Бакай Банк и Дос-Кредобанк — перестали обслуживать российские карты «Мир». Их сообщения цитирует РБК.

Операции приостановлены со вчерашнего дня, 17 октября. В первом банке такую инициативу назвали внутренним решением организации. Во втором вначале пообещали уведомить о возобновлении обслуживания, затем страница c этим сообщением на сайте банка перестала открываться.

В начале октября приостановила обслуживание карт «Мир» ряда российских банков еще одна кыргызстанская финорганизация — «Компаньон». Это «решение партнерского процессингового центра», заявили в банке.

Среди прочих заморозивших работу с «Миром» — все турецкие банки (сейчас Россия и Турция ищут альтернативу отечественной платежной системе), Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

В сентябре Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК (это оператор системы «Мир») или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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НСПК
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