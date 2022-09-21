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СМИ: банки Казахстана и Вьетнама приостановили обслуживание карт «Мир»
Рустам Абдуллин
21 сентября 2022 05:45

Карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать в двух банках Казахстана и Вьетнама. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. В кол-центре первого заявили, что «Мир» перестали принимать банкоматы и терминалы, но продолжается оплата покупок и услуг.

Ранее о приостановке использования платежной системы «Мир» объявили турецкие Isbank и Denizbank. Bloomberg со ссылкой на заявление банков писал, что решение о приостановке сотрудничества с системой «Мир» было принято после заявления Минфина США о возможных санкциях против тех, кто способствует распространению использования «Мир» за пределами России.

«Конечно, сталкиваемся со сложностями. Вы упоминали Турцию. Когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций, такие отказы бывают. Особенно по картам, выпускаемым санкционными банками», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина незадолго до отказа турецких банков.

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Казначейство США
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Эльвира Набиуллина
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