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Google заблокировал ютьюб-каналы Совета Федерации из‑за санкций
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:57

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, существовавшие более восьми лет. На них было загружено 20 тыс. видео и подписано более 200 тыс. пользователей, сообщается в телеграм-канале Совфеда.

Все видео были удалены без возможности восстановления. Совфед продолжит работу на отечественных платформах.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — процитировал Совфед сообщение от Google. На заблокированном ютьюб-канале публиковались прямые трансляции заседаний, комментарии сенаторов по актуальным вопросам и познавательные программы об истории российского государства, перечислили там.

Телеграм-канала Совфеда поделился записью сенатора Андрея Клишаса: «Все это судороги остатков западной демократии и свободы слова. На работе информационной Совфеда это не отразится никак».

12 октября YouTube заморозил канал российского дизайнера Артемия Лебедева. Блогер посетовал, что некие люди «напали» на его канал и «накидали незаконных страйков» — жалоб на автора канала за нарушение авторских прав или правил сообщества.

В начале августа видеохостинг удалил канал Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин.

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Андрей КлишасДмитрий ПучковАртемий Лебедев
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