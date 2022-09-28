Глава Минцифры: в России по-прежнему нет планов блокировать YouTube

В России по-прежнему не планируют блокировать доступ к видеосервису YouTube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.

В июне Шадаев сообщил, что американская платформа остается на первом месте по трафику мобильного интернета. По его словам, на долю YouTube приходится 18% от всего объема передачи данных у операторов «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

В мае министр также заявлял, что блокировки не будет. «Прежде всего, когда мы что‑то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — сообщал он. Шадаев также отмечал, что перед Россией стоит задача создать качественный аналог платформы, который смог бы с ней конкурировать.

Разговоры о закрытии доступа к сервису активно велись в марте–апреле 2022 года. О таком желании, например, заявлял глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Он говорил: «С одной стороны, YouTube, конечно, инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история».

О возможной блокировке YouTube высказывался и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат заявлял, что руководство площадки делает все, чтобы у российских властей не осталось другого выбора, кроме мер технического характера. Однако, по его мнению, блокировка — самая крайняя и нежелательная мера. Ей могло бы предшествовать, например, замедление трафика, отмечал Хинштейн.