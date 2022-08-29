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Повредившему картину ученицы Малевича охраннику назначили 180 часов обязательных работ
Сегодня в 06:05

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил 180 часов обязательных работ и принудительное лечение бывшему охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, повредившему картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда охранник будет наблюдаться у психиатра.

7 декабря 2021 года сотрудник частного охранного предприятия пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине. По словам охранника, сделать это его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Работа Лепорской оценивается в 75 млн рублей.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.

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