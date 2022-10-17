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Канада ввела санкции против Машкова, Безрукова, Мединского и Канделаки
Рустам Абдуллин
Вчера в 22:42

Канада ввела санкции против 34 физических лиц и одного юридического лица из России. Их можно посмотреть на сайте правительства страны.

Под санкциями оказались журналистка Тина Канделаки и ее дети, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, экс-министр культуры Владимир Мединский, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, телеведущие Наиля Аскер-заде и Михаил Леонтьев, спортивные комментатор Дмитрий Губерниев и другие. Канадское правительство «идентифицировало их российских агентов по дезинформации».

Одним российским юридическим лицом, попавшим под санкции, стал телеканал «Звезда».

После 24 февраля Канада уже неоднократно вводила санкции против российских физлиц и юрлиц. Под ограничения ранее попали патриарх Кирилл и глава РКН Юрий Липов, Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik и ряд других российских СМИ. В апреле под санкциями оказался российский оборонный сектор, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в марте — военные должностные лица.

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Тина КанделакиВладимир МединскийВладимир МашковЭльвира НабиуллинаПавел ГусевМихаил ЛеонтьевДмитрий Губерниев
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