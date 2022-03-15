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Канада добавила в санкционный список еще 15 российских должностных лиц

Денис Ламехов
Сегодня в 16:59

Канадское правительство добавило в санкционный список еще 15 российских должностных лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В перечне оказались в том числе глава Минэкономразвития Максим Решетников, главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Первый пакет ограничений был введен Канадой 23 февраля, после признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, до начала «военной операции» на территории Украины. Он включил в себя санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание республик, а также ряд экономических ограничений.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

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