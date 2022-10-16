Активисты Just stop oil облили краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне

Экоактивисты движения Just stop oil («Просто остановите нефть») облили оранжевой краской фасад флагманского автосалона Aston Martin в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

«Нас не остановят судебные запреты, призванные заглушить протест. Мы — ненасильственное движение гражданского неповиновения. Мы знаем, что судебные запреты против нас не имеют никакого значения по сравнению с массовым голодом, с политикой геноцида, которую проводит наше правительство, со 100 лицензиями на добычу ископаемого топлива в Северном море», — выкрикивал протестующий, распылявший краску.

Участники кампании также перекрыли лондонскую улицу Парк-Лейн, приклеившись к ней руками. Они призывают правительство во главе с Лиз Трасс приостановить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море.

По данным Sky News, акции участников движения Just stop oil произошли после того, как министр внутренних дел Суэлла Браверман изложила планы по пресечению протестов. «Привязывание (когда люди приклеивают себя к дорогам или зданиям) по новым предложениям будет караться либо шестью месяцами тюрьмы, либо неограниченным штрафом», — заявила она.

14 октября, экоактивистки движения Just stop oil облили картину «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz. После этого они приклеили себя к стене суперклеем.

«Что ценнее? Искусство или жизнь?», «Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?», «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикивали девушки.