Британских экоактивисток обвинили в нанесении ущерба раме картины ван Гога

Лондонская полиция предъявила обвинение экоактивисткам, которые облили томатным супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее.

Обвиняемые — 20-летняя Анна Холландо и 21-летняя Фиби Пламмер. Они являются активистками движения Just Stop Oil, которое выступает против разработки новых месторождений нефти и газа. Инцидент с картиной произошел 14 октября.

Во время акции Холландо и Пламмер сняли куртки, под которыми были футболки с надписью «Just Stop Oil». После того, как активистки облили картину супом, они встали на колени, намазали руки клеем и прислонили их к стене.

«Что стоит больше, искусство или жизнь? Это дороже, чем еда? Дороже, чем справедливость? Вас больше беспокоит защита картины или защита нашей планеты и людей?», — заявила Фиби Пламмер, стоя на коленях около картины ван Гога.

Стоимость «Подсолнухов» оценивается более чем в 84 млн долларов. Полотно не пострадало благодаря защитному стеклу, но рама была повреждена.