В Свердловской области вернули около 700 ошибочно мобилизованных. Ранее там же умерли три человека

Из учебного центра в селе Елань в Свердловской области вернули домой около 700 мобилизованных, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале. Ранее в этом же центре умерли трое мобилизованных, один из них покончил с собой.

По данным Иванова, примерно 300 человек из отправленных домой были мобилизованы неправомерно, у 400 обнаружили проблемы со здоровьем, несовместимые с несением военной службы. Он считает, что в нарушениях виноваты военкоматы, из‑за которых «военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных».

В разговоре с «Коммерсантом-Урал» Иванов уточнил, что по ошибке мобилизовали людей с искусственными клапанами сердца, расстройством аутистического спектра и со СПИДом, а также студентов очных отделений и тех, кому предоставляется отсрочка.

В начале октября стало известно, что в учебном центре в Елани умерли трое мобилизованных. Иванов говорил, что один из них умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а третий умер от цирроза печени сразу после списания и отправки домой.

14 октября российский президент Владимир Путин отчитался о 222 тыс. мобилизованных россиян после 21 сентября. Он подчеркнул, что, возможно, все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель.

В этот же день в соцсетях сообщили о начале «повесточных облав» в Москве и Петербурге. Возле станций метро и в подъездах сотрудники полиции и военкоматов раздавали мужчинам повестки.