В Москве и Петербурге раздают повестки на улицах и в подъездах. Власти говорят, что ищут уклонистов

В Москве и Петербурге начали раздавать повестки возле станций метро и в подъездах жилых домов, передают СМИ и телеграм-каналы. Власти двух городов отреагировали на сообщения по-разному.

Москва

Ксения Собчак в своем телеграм-канале написала о «повесточных облавах» возле станций метро в Москве. В телеграм-канале «Осторожно, новости» опубликовали видео и фотографии массовых раздач повесток у станций метро «Щелковская», «Новокосино», «Бибирево», «Алексеевская», «Алтуфьево», «Ботанический сад».

Реакция властей

Кабанов ответил на просьбу МГТС и пообещал попросить председателя СПЧ Валерия Фадеева «обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки».

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды. Я думал, что истории про облавы — фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю», — написал он.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал «облавы» незаконными и объяснил, почему это так. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — добавил он.

Тем временем военкомат Москвы отрицает вручение повесток возле станций метро. При этом там отмечают, что правоохранители могут искать преступников, в том числе и уклоняющихся от мобилизации. Такие мероприятия, по словам военкома, проводятся регулярно.

Петербург

Телеграм-канал Baza и издание «Фонтанка» сообщили об облавах на мужчин в подъездах жилых домов. В частности, повестки раздают в ЖК «Калина Парк», «Полюстрово Парк» и «Ладожский парк» в Петербурге. Возле домов скапливаются полицейские, а в дверях подъезда стоят люди в штатском и правоохранители, которые проверяют документы и вручают повестки.

Baza отмечает, что выйти из дома без повестки мужчинам «почти невозможно». «Фонтанка» пишет, что облавы в ЖК на Кушелевской дороге начались еще накануне: по неподтвержденным данным, годных резервистов, которых удалось поймать, задерживали. Позднее жители домов находили наклеенные на скотч повестки на своих дверях.

Реакция властей

В администрации Петербурга подтвердили, что в подъездах домов начали появляться сотрудники военкоматов и полиции. По словам местных властей, это «группы оповещения», которые занимаются «оповещением граждан о необходимости явки» в военкомат, если получена повестка.