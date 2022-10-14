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Шри-Ланка отказалась от использования карт «Мира» из‑за санкций США
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:49

Центробанк Шри-Ланки отказался от идеи использования российской платежной системы «Мир», потому что против нее США ввели санкции. Власти страны тоже опасаются попасть под американские ограничения.

«Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт „Мир“ в банковской системе», — говорится в сообщении местного регулятора.

В мае посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге называла начало работы «Мира» в республике «вопросом решенным». Тогда уже можно было расплачиваться рублями за перелеты на шриланкийских авиалиниях.

Ранее карты «Мира» перестали принимать в ряде турецких, казахстанских и вьетнамских банков. 22 сентября глава Национальной системы платежных карт (НСПК; оператор системы «Мир») Владимир Комлев сказал, что уровень «опасений и шума вокруг платежной системы „Мир“ за рубежом несколько преувеличен».

В сентябре Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Сейчас карты «Мир» признают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и других странах — всего 11. К 2030 году Банк России хочет увеличить их число до 35.

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Владимир Комлев
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