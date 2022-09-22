Глава Национальной системы платежных карт (НСПК; оператор системы «Мир») Владимир Комлев высказался о ситуации с обслуживанием «Мира» в иностранных государствах. Его цитирует ТАСС.

По оценке Комлева, уровень «опасений и шума вокруг платежной системы „Мир“ за рубежом несколько преувеличен». Он добавил: «То, что касается Казахстана, — у нас партнеры продолжают работать. По Турции, наверное, самая болезненная тема — действительно, из пяти банков-партнеров два банка приостановили сотрудничество, они нас об этом уведомили».

На «Мир», согласно заявлению руководителя НСПК, активно осуществляется давление со стороны США, стран Евросоюза, Великобритании. Уровень давления он оценивает как «существенный».

«Катастрофического снижения объемов, могу сказать, по Турции нет. <…> Больше чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет», — заявил Комлев.

19 сентября Турецкий банк İşbank, крупнейший в стране по объему активов, а также другой местный игрок DenizBank остановили обслуживание карт «Мир». Первый заморозил его и оценивает риски, второй сообщил о прекращении операций.

В сентябре Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».