«Ведомости»: ЦБ хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 — сейчас их 11

Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на совместную презентацию ЦБ и Минфина.

К 2025-му система должна заработать в 20 государствах. Сейчас их 11: Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия.

Оператором «Мира» выступает созданная после введения санкций в 2014 году Национальная система платежных карт. Все операции по картам всех платежных систем, включая международные, с 2015-го внутри России проходят через НСПК. После ухода Visa и MasterCard россияне потеряли возможность расплачиваться этими картами за границей.

«Ведомости» не называют страны, в которых возможен запуск «Мира». Аналитик агентства «Эксперт РА» Евгений Романов заявил, что география приема карт может расшириться за счет туристических направлений Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Он добавил, что уже ведутся переговоры с Кубой, Таиландом, Египтом, ОАЭ, Мьянмой, Венесуэлой, Ираном, Индонезией, Бахрейном, Китаем, Индией, Шри-Ланкой, Азербайджаном, Кипром и Нигерией. Сроки подготовки могут достигать года.

Накануне Министерство финансов США заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».