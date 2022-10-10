Утром в центре Киева прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, взрывы произошли в Киеве, Днепре, Львове, а также в Житомирской и Киевской областях.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате ударов по Киеву известно о 5 погибших и 12 раненых. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города.

В центре столицы остановили движение поездов по всем веткам метро, все подземные станции начали работать как укрытия. В Хмельницке, Житомире, районах Львовской и Киевской области пропало электричество.