«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности РФ. Главное из его речи:
- утром 10 октября по предложению Минобороны и по планам Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины;
- взрыв на Крымском мосту 8 октября — это теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры России; заказчики — власти Украины, они «давно используют террористические методы»;
- СБУ совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС, подрывая линии электропередачи, а атаки против Запорожской АЭС — это атомный терроризм, сказал Путин; также он заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»;
- в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз»;
- что касается взрывов на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», Россию не допускают к расследованию.
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