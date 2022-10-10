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Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии
14:30
Соцсети Аллы Пугачевой
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14:03
В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики
13:48
«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине
13:19
В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
12:07
Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
12:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%
11:04
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны
10:58
На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов, автомобили едут по двум полосам
09:49
В центре Киева прогремели взрывы
09:39
Косметическая сеть «Иль де ботэ» возобновляет работу в России на месте магазинов Sephora
09:04
ФСБ: за неделю приграничные территории России обстреляли более 100 раз
вчера в 20:26
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
вчера в 19:17
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
вчера в 18:40
Дайджест
Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
вчера в 17:27
Kevin Gill/Flickr
Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
вчера в 16:59
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
вчера в 16:54
В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров
вчера в 16:14
Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
вчера в 15:43
В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице
вчера в 15:18
«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине
Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности РФ. Главное из его речи:

  • утром 10 октября по предложению Минобороны и по планам Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины;
  • взрыв на Крымском мосту 8 октября — это теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры России; заказчики — власти Украины, они «давно используют террористические методы»;
  • СБУ совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС, подрывая линии электропередачи, а атаки против Запорожской АЭС — это атомный терроризм, сказал Путин; также он заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток»;
  • в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз»;
  • что касается взрывов на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», Россию не допускают к расследованию.
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тэги
Совет безопасности РФГенштабСБУ
люди
Владимир Путин
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