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вчера в 11:58
На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов, автомобили едут по двум полосам
Виктория Шанина
Сегодня в 09:49

Автомобильное движение на Крымском мосту теперь осуществляется по двум полосам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения», — написал Хуснуллин.

Запущено движение пригородных поездов по железной дороге Крымского моста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева. Первый поезд, который пересек мост после взрыва, следовал из Керчи. Следом вышел поезд с противоположной стороны, он также проехал мост без инцидентов.

Кроме того, с 10 октября на Керченской переправе начинает работать третий автомобильно-пассажирский паром, сообщили в Минтрансе. До конца недели планируется выход на линию еще одного судна.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. Известно о трех погибших.

Было приостановлено все движение по мосту. После 16.00 запущено автобусное и автомобильное сообщение в реверсивном режиме.

Владимир Путин поручил усилить защиту Крымского моста и возложил полномочия по охране на ФСБ. В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности в пяти районах, а также ввели его в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится въезд на мост.

Вечером 9 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту было возбуждено дело по статье о терроризме (часть 2 статьи 205 УК).

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Минтранс РФФСБСледственный комитет
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Владимир ПутинМарат ХуснуллинАлександр БастрыкинВиталий Савельев
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