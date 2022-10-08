Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ

Владимир Путин подписал подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ, следует из документа на сайте российского президента.
Правительству России поручено привести свои акты в соответствие с указом.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. Известно о трех погибших.
Было остановлено все движение по мосту, однако после 16.00 запущено автобусное и автомобильное сообщение. Один тестовый поезд также успешно прошел по мосту.
В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным.