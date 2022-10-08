Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ

Владимир Путин подписал подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ, следует из документа на сайте российского президента.