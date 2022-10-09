Реклама
Новости
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
19:17
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
18:40
Дайджест
Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
17:27
Kevin Gill/Flickr
Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
16:59
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
16:54
В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров
16:14
Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
15:43
В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице
15:18
Издание The Critic раскритиковало фильмы Мартина Скорсезе. За режиссера вступился Гильермо дель Торо
13:51
Sasha Freemind/Unsplash
В ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества
13:20
За две недели число заказов в дорогих московских ресторанах сократилось на 29% год к году
12:32
В Беларуси возбудили первое уголовное дело о повышении цен. Недавно Лукашенко запретил поднимать их
11:58
Кыргызстан отменил совместные учения с силами ОДКБ
10:56
Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армизена в роли дяди Фестера
09:44
Посмотрите спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва
09:01
Skryptonite/YouTube
Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City и исполнил небольшой куплет на английском
вчера в 21:15
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
вчера в 20:48
Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста. Полномочия возложены на ФСБ
вчера в 20:11
Coachella обвинила Afrochella в нарушении прав на товарный знак и подала в суд
вчера в 19:29
Baza выложила видео с владельцем подорвавшегося грузовика. Он отрицает свою причастность
вчера в 18:45
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
Семён Гудошников
Сегодня в 19:17

Боевые действия на Украине затянулись, выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Нужно найти способ положить конец этой войне. Мы все хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась. Для этого нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и нашли выход из ситуации мирным и дипломатическим путем», — цитирует его слова РБК.

По мнению Кирби, российские власти не продемонстрировали стремления к переговорам, а, наоборот, начали мобилизацию и присоединили украинские территории.

Координатор Совета нацбезопасности добавил, что США не видят признаков готовности России использовать ядерное оружие. «Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в случае присоединения Россией украинских территорий переговоры станут невозможны. Во время подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин предложил Киеву сесть за стол переговоров, но принадлежность этих территорий обсуждать отказался.

В ответ Зеленский заявил, что готов к диалогу, но уже с другим президентом России. «Очевидно, что с этим российским президентом» невозможно договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях, отметил он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите G20 также предложила Украине переговоры, но на условиях России. «Безусловно, предметом переговоров не могут быть четыре новых субъекта России — это исключено», — сказала она.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Совет Федерации
люди
Владимир ПутинВалентина МатвиенкоДжон КирбиВладимир Зеленский
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение