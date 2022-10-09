В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

Боевые действия на Украине затянулись, выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Нужно найти способ положить конец этой войне. Мы все хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась. Для этого нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и нашли выход из ситуации мирным и дипломатическим путем», — цитирует его слова РБК.

По мнению Кирби, российские власти не продемонстрировали стремления к переговорам, а, наоборот, начали мобилизацию и присоединили украинские территории.

Координатор Совета нацбезопасности добавил, что США не видят признаков готовности России использовать ядерное оружие. «Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в случае присоединения Россией украинских территорий переговоры станут невозможны. Во время подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин предложил Киеву сесть за стол переговоров, но принадлежность этих территорий обсуждать отказался.

В ответ Зеленский заявил, что готов к диалогу, но уже с другим президентом России. «Очевидно, что с этим российским президентом» невозможно договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях, отметил он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите G20 также предложила Украине переговоры, но на условиях России. «Безусловно, предметом переговоров не могут быть четыре новых субъекта России — это исключено», — сказала она.