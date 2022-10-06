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Матвиенко на саммите G20 предложила Украине переговоры, но на условиях России

«Безусловно, предметом переговоров не могут быть четыре новых субъекта России — это исключено. Они уже часть нашей страны. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — заявила Матвиенко на заседании G20.

Переговоры Валентина Матвиенко предложила на условиях России, сообщается в телеграм-канале Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переговоры Украине в рамках заседания «парламентской G20» в Индонезии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила Матвиенко на заседании.

Она также сказала, что Россия готова к переговорам и выступает за его мирное политическое решение.

«Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — добавила председательница Совфеда.

30 сентября, в ходе церемонии подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Путин призвал Киев к переговорам, но сказал, что обсуждать принадлежность этих территорий не собирается.

Спустя несколько часов Владимир Зеленский заявил, что Украина не сядет за стол переговоров, пока главой России остается Путин. Ранее президент Украины предупреждал, что переговорный процесс будет невозможен, если Россия присоединит украинские территории.