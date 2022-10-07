Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме Зингера в ноябре

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте откроется после ремонта в ноябре 2022 года. Его цитирует ТАСС.

Ранее предполагалось, что знаменитый книжный магазин вновь откроет двери в июне — событие намеревались приурочить к юбилею Петра Первого. Но из‑за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть, отмечает агентство. Сам Пиотровский заявил: «Теперь все проблемы решены, совместными усилиями всех органов исполнительной власти достигнуты все договоренности».

Согласно июльским данным, предварительная смета работа составила порядка 200 млн рублей. Вице-губернатор сообщал: «Такая внушительная сумма связана с тем, что Дом Зингера — это дом-памятник. Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие».

Тогда же Пиотровский говорил, что перепланировка пространства магазина не предусмотрена, при этом изменится его зонирование: «Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей».

«Для проекта планируется отобрать больше 100 тысяч наименований книг. Это современный и актуальный ассортимент. В первую очередь это будут петербургские издательства, небольшие издатели. Акцент будет сделан на книги об искусстве. Также будет представлен нон-фикшен, краеведение, конечно, художественная литература. Также особое внимание уделим детской литературе — она разместится в специальном отделе», — рассказывал он.

«Афиша Daily» подробно рассказывала о ситуации вокруг магазина.