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«Вернуться к классическому книжному»: Борис Пиотровский рассказал, каким станет Дом книги

Денис Ламехов
Сегодня в 12:57

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, каким станет Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте после ремонта. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

По словам политика, перепланировка пространства магазина не предусмотрена, при этом изменится его зонирование. «Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — заявил он.

Для Дома книги будет изготовлена мебель из дерева и латуни. Книжный магазин, как и ранее, расположится на цокольном, первом и втором этажах.

По предварительной смете, все работы обойдутся в порядка 200 млн рублей. Пиотровский сообщил: «Такая внушительная сумма связана с тем, что Дом Зингера — это дом-памятник. Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие».

«Для проекта планируется отобрать больше 100 тысяч наименований книг. Это современный и актуальный ассортимент. В первую очередь это будут петербургские издательства, небольшие издатели. Акцент будет сделан на книги об искусстве. Также будет представлен нон-фикшен, краеведение, конечно, художественная литература. Также особое внимание уделим детской литературе — она разместится в специальном отделе».
Борис Пиотровский
Вице-губернатор Петербурга

Он добавил, что пригласит журналистов в Дом Зингера, чтобы они ознакомились с ходом ремонта.

Открытие Дома книги запланировано на осень 2022 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала о ситуации вокруг магазина.

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