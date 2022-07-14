«Вернуться к классическому книжному»: Борис Пиотровский рассказал, каким станет Дом книги

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, каким станет Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте после ремонта. Сообщение появилось в его телеграм-канале.

По словам политика, перепланировка пространства магазина не предусмотрена, при этом изменится его зонирование. «Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — заявил он.

Для Дома книги будет изготовлена мебель из дерева и латуни. Книжный магазин, как и ранее, расположится на цокольном, первом и втором этажах.

По предварительной смете, все работы обойдутся в порядка 200 млн рублей. Пиотровский сообщил: «Такая внушительная сумма связана с тем, что Дом Зингера — это дом-памятник. Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие».