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Дом книги в Петербурге откроется в начале осени

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

В начале осени в петербургский Дом Зингера вернется городской книжный магазин. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

«Сегодня состоялось заседание суда, окончательно решившее судьбу Дома книги», — написал он.

По словам Пиотровского, изначально магазин планировали открыть к 350-летию Петра I в мае, но из‑за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть. За это время рабочая группа успела продумать планы размещения торговых зон, подготовить сметы и заключить все соглашения.

Вице-губернатор подчеркнул, что в ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после которых можно будет начать косметический ремонт магазина и обновление торгового оборудования.

Старейший книжный магазин Петербурга — АО «ТФ Санкт-Петербургский Дом книги», принадлежащий городскому правительству, — покинул Дом Зингера в 1999 году на время ремонта здания. Однако вернуться на Невский проспект ему не удалось, поскольку его место занял одноименный книжный, связанный с бизнесменом Андреем Исаевым.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договоры субаренды между истцом — ЗАО «Зингер» (принадлежит Альфа-банку) — и ООО «Книжный магазин № 1». Последний принадлежал Исаеву, который с 2018 года находится в международном розыске по делу о мошенничестве.

Тогда ЗАО «Зингер», у которого в долгосрочной аренде находится Дом Зингера, требовал признать недействительным договор субаренды с ООО «Книжный магазин № 1», которое снимало 4000 квадратных метров помещений за 7 млн рублей в месяц. Истец утверждал, что рыночная стоимость аренды такой площади составляет 12 млн рублей, и указывал, что договор заключен на невыгодных условиях.

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