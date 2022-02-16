Книжный магазин в Доме Зингера в Петербурге существует уже больше сотни лет, он продолжал работать даже в блокаду. Но сейчас его полки опустели — Дом книги готовится к закрытию. «Афиша Daily» рассказывает, что произошло и как будет использоваться помещение в будущем.

Чем интересен этот магазин? Дом книги открылся в Доме Зингера на Невском проспекте еще в 1919 году. Над ним тогда расположились редакции издательств «Искусство», «Художественная литература», «Агропромиздат» и «Лендетгиз», выпускавшее журналы «Чиж» и «Ёж». Здесь часто бывали Самуил Маршак, Алексей Толстой, Даниил Хармс, Ольга Форш. Магазин продолжал работать в блокаду даже после того, как в здании выбило стекла — проемы заколотили досками и фанерой. Но после разрыва трубы зимой 1941–1942 года его все же закрыли, а торговлю вели в лотках на улице. «Дом книги» был главным ленинградским книжным магазином в послевоенное время, здесь всегда было не протолкнуться, а неформальные отношения с продавщицами считались огромной удачей — они могли отложить дефицитное издание.

Как городской книжный магазин сменился на частный В 1998 году Дом Зингера был сдан в аренду на 49 лет Петербургскому агентству недвижимости (ПАН), связанному с банкиром Андреем Исаевым (контролировал также Балтийский банк). Компания обязалась провести реконструкцию — она началась в 2004 году, на нее ушло более миллиарда рублей. Тогда арендатор ЗАО «Торговая фирма „Санкт-Петербургский Дом книги“» (на 100% принадлежавший городу) временно переехал на Невский, 62. Вернуться на прежнее место после окончания работ в 2006 году городской магазин не смог — ПАН резко подняло стоимость аренды, а вскоре открыло здесь собственный частный книжный магазин. Власти Петербурга пытались через суд вернуть себе площадь, но сделать это не удалось. За городским Домом книги остались его филиалы, но и они из‑за долгов учреждения начали закрываться. К 2013 году их накопилось 280 млн рублей. Впрочем, тогда нашелся инвестор, готовый их погасить, сеть открыла три магазина на Литейном, 30 и 64, и Лиговском, 105. А также заявила о планах вернуться в историческое помещение. Сейчас в сети четыре действующих магазина, непокрытый убыток на 31 декабря 2020 года составлял 308 млн руб.

Как городской магазин снова обрел надежду вернуться в Дом Зингера В 2013 году совладельцы Балтийского банка Андрей Исаев и Олег Шигаев рассорились. В результате долгого и запутанного конфликта империя Исаева перешла под контроль Альфа-банка. Новый владелец ЗАО «Зингер» подал иск с требованием признать недействительными договоры субаренды между своими прошлыми представителями и частным книжным магазином «Дом книги» (он же ООО «Книжный магазин № 1»). Суть претензий свелась к тому, что договор заключен не по рыночной стоимости — за 7 млн рублей в месяц против 12 млн, рассчитанных экспертами. Исаев с претензией не согласен и утверждает, что поводом для снижения арендной ставки стала пандемия. Тем временем Смольный начал договариваться с Альфа-банком о возвращении городского книжного в Дом Зингера.

Какие планы у Смольного на Дом книги Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил: «У нас есть предварительная договоренность с Альфа-банком о возвращении городского книжного в Дом Зингера. <…> В здании обязательно сделаем косметический ремонт, закупим современное торговое оборудование. На время работ магазин будет закрыт. Открытие обновленного Дома книги с подборкой книг о деяниях Петра I запланировано на первый день Книжного салона — 14 мая». Под руководством Пиотровского создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой концепции обновленного магазина. В нее вошли представители Комитета по печати, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, представители петербургского отделения Российского книжного союза и Союза писателей. Владелец «Подписных изданий» Михаил Иванов рассказал «Бумаге», что здесь появится «достойный Петербурга книжный магазин. Именно книжный магазин, в котором основной упор сделан на книги, а не на сувениры и бесконечные столы с шоколадом. То есть соотношение площадей точно должно измениться в пользу книг». Андрей Исаев, впрочем, призвал не «бежать впереди паровоза»: «Я и мои представители не раз заявляли — „красивые“ аргументы о „современном книжном магазине европейского уровня“ и „восстановлении старейшего книжного магазина“, которыми апеллируют структуры Альфа-банка в этом деле, лишь прикрытие откровенного захвата элитной недвижимости и ликвидации легендарного книжного магазина».