Граждане новых субъектов России смогут пользоваться гривнами до конца 2022 года

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Денежной единицей на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будет рубль. До 31 декабря 2022 года «будет допускаться обращение украинской гривны», пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он добавил, что Центробанку предоставят полномочия по «установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений».

С 1 января 2023 года в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях будет применяться российское бюджетное законодательство. До 15 декабря 2022 года будут утверждены бюджеты, правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год, а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ. Они состоялись с 23 по 27 сентября.

Результаты объявили вечером 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября прошла церемония подписания соответствующих договоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Документ подписали главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин.

Согласно законодательству, после подписания договора Путин должен направить его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие основному закону, — этот этап уже выполнен. На следующей неделе в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов.

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ГосдумаПравительство РФ
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Павел КрашенинниковВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений Балицкий
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