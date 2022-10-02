122: монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет

Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет, сообщили РБК на горячей линии 122. В самой церкви уточнили, что в рамках военной спецоперации они могут участвовать только как военные священники.

Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться в рамках частичной мобилизации. Он такой же гражданин России, как и все, объяснили на горячей линии.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе говорил, что монахи могут участвовать в боевых действиях на территории Украины только в качестве военных священников, «это для них единственная возможность». По его словам, такие духовники на фронте уже есть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал верующих к «духовной мобилизации», которая, по его словам, поможет полному примирению жителей России и Украины.

После начала российской военной операции на Украине патриарх Кирилл не осудил ее, а, напротив, призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и никогда ни на кого не нападала. Ответственность за конфликт на Украине он возложил на внешние силы, которые хотят ослабления России.