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Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», которая поможет примирить Россию и Украину
Семён Гудошников
Сегодня в 11:44

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его мнению, поможет полному примирению России и Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели безо всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества, и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», — сказал он.

Патриарх призвал молиться о прекращении междоусобной брани и делать все, чтобы восстановились братские отношения «двух частей единой Руси». Также нужно молиться, «чтобы Господь избавил — особенно нашу молодежь — от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани», считает он.

«Многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу. И потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере, наполнить наши храмы, молиться за власти и за воинство, за своих родных и близких, молиться за церковь православную, которая в этих тяжелейших условиях сохраняет духовное единство святой Руси», — заявил священнослужитель.

После начала российской военной операции на Украине патриарх Кирилл не осудил ее, а, напротив, призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и никогда ни на кого не нападала. Ответственность за конфликт на Украине он возложил на внешние силы, которые хотят ослабления России.

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Патриарх Кирилл
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