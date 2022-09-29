На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей

Россия направит 3,3 млрд рублей из бюджета на поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Если подконтрольные российским военным территории Украины, ДНР и ЛНР присоединятся к России, то некоммерческие организации из этих регионов смогут претендовать на гранты российского президента, отметил он. Такая работа с ними проводится уже сейчас, добавил чиновник.

В Донбассе уже объявили о запуске кадрового конкурса «Лидеры возрождения», аналога «Лидеров России» под кураторством администрации президента. Победители получат по миллиону рублей на обучение в России, а потом могут быть назначены на руководящие должности в донбасских регионах.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о присоединении к России. Вечером 27 сентября местные избиркомы объявили результаты — за присоединение к России проголосовали 87 в каждом регионе. 3 и 4 октября в российской Госдуме пройдут внеплановые заседания, на которых будет принято законодательное решение по итогам референдума.