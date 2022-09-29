Реклама
Новости
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
17:31
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
16:59
«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов
16:58
СМИ: Алла Пугачева уехала из России
16:33
РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей
16:29
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Онлайн-кинотеатр Premier/YouTube
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
В МФЦ отвергли данные Forbes о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет
Обновлено в 14:45
Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»
14:44
Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран
14:08
Финляндия закроет границы для туристов из России 30 сентября
13:36
Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты
13:24
Во Владивостоке военком включил пожарную сигнализацию, чтобы люди вышли в подъезд. План не сработал
13:05
Вышел трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд. Картине пророчат судьбу «Комнаты»
12:58
Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»
12:05
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Россия направит 3,3 млрд рублей из бюджета на поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Если подконтрольные российским военным территории Украины, ДНР и ЛНР присоединятся к России, то некоммерческие организации из этих регионов смогут претендовать на гранты российского президента, отметил он. Такая работа с ними проводится уже сейчас, добавил чиновник.

В Донбассе уже объявили о запуске кадрового конкурса «Лидеры возрождения», аналога «Лидеров России» под кураторством администрации президента. Победители получат по миллиону рублей на обучение в России, а потом могут быть назначены на руководящие должности в донбасских регионах.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы о присоединении к России. Вечером 27 сентября местные избиркомы объявили результаты — за присоединение к России проголосовали 87 в каждом регионе. 3 и 4 октября в российской Госдуме пройдут внеплановые заседания, на которых будет принято законодательное решение по итогам референдума.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Госдума
люди
Сергей Кириенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение