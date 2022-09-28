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Apple удалила из App Store приложения VK, «Домклик», «Юла» и ВТБ из‑за британских санкций
Виктория Шанина
Сегодня в 12:11

Американский технологический гигант Apple удалил из App Store приложения ряда российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

В их числе сервисы VK, включая VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru». Также были удалены приложения «Домклик», «Юла», ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка «Открытие», Новикомбанка.

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить причину удаления перечисленных выше приложений, а также принадлежащих «2ГИС», Сбербанку, Альфа-банку, «Аэрофлоту» и Utair. Ведомство заявляет, что миллионы российских юзеров больше не могут пользоваться соцсетью «ВКонтакте» и другими приложениями, связанными с ней.

В РКН называют удаление приложений «дискриминационными ограничениями», которые нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.

Издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему пишет, что причиной стали британские санкции против российских разработчиков, которые создают и распространяют эти приложения. По словам Демы, новые пользователи не смогут загрузить сервисы VK на мобильные телефоны, даже если будут находиться вне России.

Приложения «Сбера», Альфа-банка, «Аэрофлота» и Utair были удалены из онлайн-магазина еще в апреле. «2ГИС» пропал из App Store 24 сентября.

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AppleБанк ВТБСбербанк РоссииПромсвязьбанкАльфа-банк
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