Приложения «Аэрофлота» и Utair исчезли из App Store

Apple удалила приложение авиакомпании «Аэрофлот» из App Store. Об этом сообщает ТАСС.

По данным перевозчика, ранее установленное приложение продолжает стабильно работать.

«Просим пассажиров не переустанавливать приложение из‑за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — сказано в заявлении «Аэрофлота».

В компании также отметили, что пользователям, которые не успели установить приложение, остается доступно веб-приложение в виде закладки на экране.

Ранее из магазинов App Store и Google Play удалили приложение Сбербанка и Альфа-банка. Обе кредитные организации попали под западные санкции, введенные после начала российской «военной операции» на Украине.