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Приложения «Сбера» удалили из App Store

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:42

App Store удалил мобильные приложения «Сбера». Это касается и Сбербанка, сообщили в телеграм-канале компании.

С 12 апреля в App Store не получится скачать и обновить приложения Сбербанка, СберБизнеса, СберИнвестора X, Сбербанк Инвестора, Сбербанк Инкассации, СберKids, СберСпасибо и Акционера Сбера.

Уже установленные приложения продолжат работу без ограничений, удалять их не нужно. В пресс-службе также посоветовали пользоваться веб-версией Сбербанка, которая адаптирована для мобильных устройств, и скачивать приложения, указанные только на официальном сайте.

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Это означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США и риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. В Сбербанке утверждали, что новые меры не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян.

С 7 апреля Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте.

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