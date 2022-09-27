Андрей Звягинцев покинул оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из оскаровского комитета после того, как российская Киноакадемия решила не выдвигать в этом году фильм на соискание премии «Оскар». Об этом он рассказал журналистам.

Президиум Киноакадемии России сообщил о решении не представлять кинокартину на «Оскаре» накануне, 26 сентября. Почему это решение было принято, не уточнялось.

После отказа от выдвижения председатель Оскаровского комитета России Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста. Из состава комиссии вышел и его коллега Николай Досталь. Последний отметил, что полностью поддерживает главу организации.

Член российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии России. «Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил он.

Учитель вновь призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.