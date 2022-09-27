Реклама
Новости
«Билайн» в Казахстане перестанет показывать «Россию 24» и другие российские телеканалы
17:44
РСПП попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний
17:01
ВЦИОМ: большинство россиян не смогли назвать человека, который символизировал бы современную Россию
16:57
«Радио Долин»/YouTube
Андрей Звягинцев покинул оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России
16:29
Появились первые цифры с референдумов о присоединении к России
16:12
В Курске сняли запрет на выезд из региона военнообязанных
16:10
Губернатор Брянской области: регион на 100% выполнил план мобилизационных мероприятий
15:53
ООН: на территории Украины погибли почти 6000 мирных жителей
15:45
Прислано читателем «Афиши Daily»
Жителям Северной Осетии на границе с Грузией начали выдавать повестки
Обновлено в 15:41
Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе
15:07
Минобороны не будет обращаться к властям Казахстана и Грузии для принудительного возвращения россиян
14:50
Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», которая поможет примирить Россию и Украину
14:44
РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным
14:34
Алексей Учитель призвал Оскаровский комитет и Киноакадемию России обсудить ситуацию с «Оскаром»
14:11
NASA HQ Photo/Flickr
В России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Его полпредом, возможно, станет Рогозин
13:58
В Магадане военкома отправили в отставку из‑за ошибок при мобилизации
13:22
На границе с Грузией могут ввести режим ЧС. Грузинские власти пока не собираются ограничивать въезд
12:58
Банк Англии представит банкноты с портретом Карла III к концу 2022 года
11:40
Казахстан будет выдавать россиян лишь в случае, если их объявят в международный розыск
11:39
Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до конца года
10:57
Андрей Звягинцев покинул оскаровский комитет из‑за решения не выдвигать на премию фильм от России
Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из оскаровского комитета после того, как российская Киноакадемия решила не выдвигать в этом году фильм на соискание премии «Оскар». Об этом он рассказал журналистам.

Президиум Киноакадемии России сообщил о решении не представлять кинокартину на «Оскаре» накануне, 26 сентября. Почему это решение было принято, не уточнялось.

После отказа от выдвижения председатель Оскаровского комитета России Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста. Из состава комиссии вышел и его коллега Николай Досталь. Последний отметил, что полностью поддерживает главу организации.

Член российского оскаровского комитета Алексей Учитель призвал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии России. «Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил он.

Учитель вновь призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Андрей ЗвягинцевАндрей Михалков-КончаловскийНикита МихалковПавел ЧухрайНиколай ДостальАлексей Учитель
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение