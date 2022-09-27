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Павел Чухрай покинул пост главы Оскаровского комитета России в знак протеста
Денис Ламехов
Сегодня в 05:33

Советский и российский кинорежиссер, председатель Оскаровского комитета России Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста против решения не выдвигать российский фильм на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

Чухрай направил письмо членам комитета. В нем он указал, что «руководство Академии (Киноакадемии России — Прим. ред.) в одностороннем порядке» отказалось от выдвижения ленты, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Это, как считает режиссер, «неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии», с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным [их] уведомить».

Режиссер также указал, что состав комиссии покинул и его коллега Николай Досталь. Последний отметил, что полностью поддерживает председателя организации.

Президиум Киноакадемии России сообщил о решении не представлять кинократину на «Оскаре» накануне, 26 сентября. Ранее Алексей Учитель и Андрей Кончаловский заявляли, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В длинный список, сформированный еще до решения об отказе, попали 122 фильма-претендента. Среди них — «Первый „Оскар“» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие картины.

95-я церемония вручения оскаровских наград пройдет 12 марта 2023 года.

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Павел ЧухрайАндрей Михалков-КончаловскийНикита МихалковНиколай ДостальАлексей Учитель
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