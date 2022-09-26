Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году

Президиум Киноакадемии России сообщил, что страна не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году. Заявление организации появилось на ее официальном сайте.

Российский оскаровский комитет, который после смерти Владимира Меньшова возглавил Павел Чухрай, должен был осенью выдвинуть картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В опубликованный 23 сентября длинный список претендентов на выдвижение от России попали ленты «Первый „Оскар“» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие картины — всего 122 фильма.

Мнения кинематографистов об участии в премии разделились: Алексей Учитель и Андрей Кончаловский заявляли, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

Российские ленты трижды становились лауреатами в категории «Лучший фильм на иностранном языке»: премии были удостоены «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). 95-я церемония вручения оскаровских наград пройдет 12 марта 2023 года.