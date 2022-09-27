Алексей Учитель призвал Оскаровский комитет и Киноакадемию России обсудить ситуацию с «Оскаром»

Член Российского Оскаровского комитета, режиссер Алексей Учитель призвал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии России, решившего не выдвигать от России фильм на «Оскар». Заявление Учителя цитирует ТАСС.

«Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично», — заявил кинорежиссер.

Он добавил: «Если это решение президиума киноакадемии, хотелось бы знать, в каком составе собирались, и как минимум должны были пригласить председателя оскаровского комитета на встречу. <…> На мой взгляд, эту ситуацию нужно немедленно исправить. Без членов Российского оскаровского комитета принимать такое решение, мне кажется, невозможно».

Учитель вновь призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Ранее о такой позиции заявляли он и Андрей Кончаловский. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был убежден, что участвовать в конкурсе сейчас бессмысленно.

Президиум Киноакадемии России сообщил о решении не представлять кинокартину на «Оскаре» накануне, 26 сентября. После отказа от выдвижения председатель Оскаровского комитета России Павел Чухрай покинул свой пост в знак протеста. Из состава комиссии вышел и его коллега Николай Досталь. Последний отметил, что полностью поддерживает главу организации.

В длинный список, сформированный до решения об отказе, попали 122 фильма-претендента. Среди них — «Первый „Оскар“» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие картины.

95-я церемония вручения оскаровских наград пройдет 12 марта 2023 года.