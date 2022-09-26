Аэропорт Тюмени первым ограничил вылет российских мужчин за границу

Аэропорт Рощино, находящийся в Тюмени, первым в стране ввел ограничения на вылет за границу российских мужчин. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей аэрпорта.

Гражданам, чьи имена оказались в списках на мобилизацию, запретили улетать без разрешения на выезд, выданного военкоматом. Эта мера не распространяется на внутренние рейсы.

В Минобороны тем временем заявили, что ограничения на перемещения россиян во время частичной мобилизации не предусматриваются. Ранее некоторые военные комиссариаты уже запретили мужчинам, находящимся в запасе, выезжать за пределы города или района, а затем выпустили новые указы, в которых говорится о запрете на выезд из страны.

В региональном погрануправлении ФСБ указывали, что россиян, подлежащих мобилизации, не пускают в Казахстан из Курганской области. Информация о некоторых подобных случаях на российско-грузинской границе появлялась в СМИ и телеграм-каналах.

Согласно части 2 статьи 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов». 26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений на счет введения военного положения с последующим запретом на выезд из России не принималось.