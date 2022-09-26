Минобороны: перемещения россиян на время мобилизации не будут ограничивать

Ограничений на перемещения граждан не предусматривается во время частичной мобилизации. Об этом заявили в телеграм-канале российского Минобороны.

Других подробностей там не привели. В сообщении ведомства говорится о гражданах без уточнения, подлежат ли они мобилизации.

После объявления Владимиром Путиным мобилизации некоторые военные комиссариаты регионов сперва запретили мужчинам, находящимся в запасе, выезжать за пределы города или района, а затем выпустили новые указы, в которых говорится о запрете на выезд из страны.

В региональном погрануправлении ФСБ заявляли, что россиян, подлежащих мобилизации, не пускают в Казахстан из Курганской области. Информация о некоторых подобных случаях на российско-грузинсой границе появлялась в СМИ и телеграм-каналах.

Согласно части 2 статьи 21 заона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов». 26 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений на счет введения военного положения с последующим запретом на выезд из России не принималось.