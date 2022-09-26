Песков: решений о военном положении в регионах и закрытии границ из‑за мобилизации не принималось

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Виктория Шанина
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Российские власти не принимали никаких решений о введении военного положения в отдельных регионах или закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — заявил Песков.

Он добавил, что в сети сейчас много фейков, и призвал аккуратно относиться «ко всем сливам».

«Есть случаи, когда указ [о мобилизации] нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», — заключил пресс-секретарь Кремля.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. В этот же день закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие города соседних стран, не требующих виз для въезда.

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