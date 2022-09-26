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Российских мужчин, подлежащих мобилизации, перестали пускать в Казахстан
Семён Гудошников
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Граждан России, подлежащих мобилизации, не пускают в Казахстан, им говорят о необходимости прийти в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

«Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат — они комментарии по этому поводу должны им дать», — заявили в управлении.

Собеседник агентства утверждает, что на курганском участке границы с Казахстаном ситуация в целом спокойная, скопления людей не отмечается. Максимальная очередь, по его словам, бывает вечером — 10–15 машин.

После объявленной Владимиром Путиным мобилизации сообщалось о пробках на границах России с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Через несколько часов после выступления президента на сайтах авиакомпаний и агрегаторов закончились авиабилеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября. Согласно официальному порталу «Объясняем.РФ», ей подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. Иркутский военком заявлял, что лиц с категорией В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), призовут в последнюю очередь.

В Минобороны говорили, что под мобилизацию не попадут граждане с соответствующим высшим образованием, работающие в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Также в ведомстве уточняли, что не будут призываться занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, военные пенсионеры старше 65 лет в отставке.

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