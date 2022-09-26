СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами

Страны Евросоюза с трудом пытаются достичь соглашения по установлению потолка цен на российскую нефть и, вероятно, отложат его введение, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников агентства, среди высказавшихся против ограничения цен на нефть стран — Кипр и Венгрия. При этом решения по санкциям в ЕС должны приниматься единогласно.

Касающаяся потолка цен инициатива, как разъяснял Forbes, призвана ограничить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что не станет поставлять нефть странам, поддержавшим введение лимита.

21 сентября о подготовке такой меры узнало издание Politico. На следующий день Bloomberg сообщил, что следующий пакет санкций может затронуть поставки ключевых технологий. Сейчас агентство отмечает, что среди обсуждаемых мер — запрет на экспорт в Россию электронных компонентов, используемых в вооружении.

Седьмой, последний на данный момент, пакет ограничений ЕС против России был утвержден в июле. Санкции были введены против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза согласовали запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.