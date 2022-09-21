Politico: Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

ЕК начнет консультации с представителями стран ЕС 23 сентября. Как ожидают дипломатические источники издания, в рамках встреч будет обсуждаться установление потолка цен на российскую нефть.

Эта инициатива, как разъяснял Forbes, призвана ограничить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что не станет поставлять нефть странам, поддержавшим лимит цен.

Politico также передает, что представители Евросоюза могут обсудить включение в санкционные списки новых физических лиц, запрет на импорт алмазов и «других предметов роскоши» — каких, не уточняется.

Седьмой, последний на данный момент пакет ограничений ЕС против России был утвержден в июле. Санкции были введены против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.