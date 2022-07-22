Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Согласно ему, санкции были введены против 57 человек. В их числе — мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, экс-генпрокурор Юрий Чайка, Сергей и Станислав Чемезовы.

Помимо них, в санкционный список ЕС попали актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Роман Говор, дочь главы «Транснефти» Майя Болотова, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов.

Также санкции распространились на несколько юридических лиц, включая мотоклуб «Ночные волки». В черный список включили ПАО «Сбербанк», фонд «Русский мир», Россотрудничество, «Юнармию», компанию «Авлита», ФОРСС, научно-производственное объединение «Квант» и фонд общественной дипломатии Александра Горчакова.

Страны ЕС введи запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированное из РФ. Кроме того, расширили ограничения на прием депозитов у юрлиц и организаций в третьих странах, контролируемых гражданами или жителями России.