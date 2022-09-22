Bloomberg: в следующий пакет санкций могут войти новые ограничения на поставки ключевых технологий

Новый санкционный пакет Европейского союза может быть ограничен торговыми и персональными ограничениями, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Страны ЕС работают над новыми запретами на поставки ключевых технологий и компонентов, но интерес к «основным категориям» из этого перечня, как их назвал один из собеседников, невелик. Больше внимания уделяется контролю исполнения уже введенных санкций — Евросоюз в том числе следит за товарными потоками через третьи страны.

Также, согласно сообщению Bloomberg, представители государств — участников ЕС планируют обсудить, как «скорректировать уже введенные санкции против российской нефти, чтобы освободить дорогу ограничению цен на нефть».

Эта инициатива, как разъяснял Forbes, призвана ограничить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что не станет поставлять нефть странам, поддержавшим лимит цен.

О возможном включении в новый санкционный пакет порога цен на российскую нефть сообщало накануне и издание Politico. Оно также отмечало, что представители Евросоюза могут обсудить запрет на импорт алмазов и «других предметов роскоши» — каких, не уточнялось.

Седьмой, последний на данный момент пакет ограничений ЕС против России был утвержден в июле. Санкции были введены против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.