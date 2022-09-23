Союз журналистов начал выяснять, сотрудников каких СМИ не коснется мобилизация

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация начала выяснять, сотрудников каких средств массовой информации не затронет мобилизация. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Соловьев заявил: «Мы в данный момент пытаемся тоже понять и сформулировать, какие наши СМИ могут быть системообразующими. Не только СМИ, но и организации в области СМИ. С большей вероятностью это, конечно, большие государственные телеканалы, газеты, радиостанции. Может быть, крупные региональные СМИ. Насколько в этот список могут попасть районные или менее крупные региональные СМИ — пока неясно, но мы эти подробности выясняем».

Сегодня, 23 сентября, Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Не будут призваны, среди прочих, сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку. Сотрудникам средств массовой информации при личной явке в военкомат необходимо взять с собой дополнительно следующие документы:

— оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

— диплом о получении профессионального высшего образования;

— справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом;

— оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией, и/или издателем СМИ, и/или вещателем телеканала, радиоканала, или же копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

— копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ.