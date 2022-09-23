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15:01
Союз журналистов начал выяснять, сотрудников каких СМИ не коснется мобилизация
Денис Ламехов
Сегодня в 14:55

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация начала выяснять, сотрудников каких средств массовой информации не затронет мобилизация. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Соловьев заявил: «Мы в данный момент пытаемся тоже понять и сформулировать, какие наши СМИ могут быть системообразующими. Не только СМИ, но и организации в области СМИ. С большей вероятностью это, конечно, большие государственные телеканалы, газеты, радиостанции. Может быть, крупные региональные СМИ. Насколько в этот список могут попасть районные или менее крупные региональные СМИ — пока неясно, но мы эти подробности выясняем».

Сегодня, 23 сентября, Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Не будут призваны, среди прочих, сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку. Сотрудникам средств массовой информации при личной явке в военкомат необходимо взять с собой дополнительно следующие документы:

— оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

— диплом о получении профессионального высшего образования;

— справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом;

— оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией, и/или издателем СМИ, и/или вещателем телеканала, радиоканала, или же копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

— копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ.

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