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Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием
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Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием
Виктория Шанина
Сегодня в 05:50

Власти Японии расширили список антироссийских санкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Большая часть ограничений касается экспорта в Россию товаров, связанных с химическим оружием.

«Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием», — говорится в заявлении министерства.

Вступает в силу запрет на экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, а также материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.

Из России, в свою очередь, теперь запрещено ввозить в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.

Также были введены ограничения еще против 21 российской компании. В обновленный список санкций вошли в том числе АО «Мосэлектронпроект» («дочка» ОАО «Российская электроника»), НПО «Эталон», АО «Информакустика» (входит в «Ростех»), Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (ИТЭФ) и завод «Салют».

Всего с начала спецоперации Япония ввела санкции против 287 российских компаний и организаций, а также ряда политиков, в частности высших должностных лиц России. Ранее страна запретила импорт золота из России, а также экспорт предметов роскоши и «товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала».

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РостехКурчатовский институт
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