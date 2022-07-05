Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций

Власти Японии расширили список антироссийских санкций и ввели запрет на импорт золота из России. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

В санкционный список Япония добавила 57 физических лиц. В их числе виолончелист Сергей Ролдугин с супругой, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, жена и дети владельца «Северстали» Алексея Мордашова, вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

Также под ограничения попали 6 российских организаций. Это АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“», Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, таких как SouthFront и «Инфорос».

Япония входит в «Большую семерку», которая на саммите в конце июня решила ввести эмбарго на российское золото в ответ на «спецоперацию» на территории Украины. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что подобный запрет «напрямую ударит по российским олигархам и нанесет удар в самое сердце военной машины Путина».

Всего число санкций в отношении России на данный момент превышает отметку в 11 161 ограничение. Большую часть из них ввели США (2196), Канада (1568), Швейцария (1539), Великобритания (1360) и Евросоюз (1282).