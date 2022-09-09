Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком

Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Об этом сообщил РБК.

Консульствам стран ЕС посоветовали увеличить срок выдачи визы гражданам РФ до максимальных 45 дней. Предполагается, что это необходимо для тщательных проверок заявителей.

Кроме того, консульствам разрешили запрашивать дополнительные документы, не входящие в стандартный список, чтобы «обеспечить высокий уровень проверки, в частности в случаях возможных угроз общественному порядку».

«Консульства должны провести строгую оценку рисков безопасности. Это может привести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию существующих действующих виз», — заявили в Еврокомиссии.

Там также предложили отдавать меньший приоритет при записи на подачу документов людям, которые запрашивают визы по «несущественным мотивам». В их число входят путешествия.