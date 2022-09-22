В Финляндии призвали запретить транзит россиян через страну

Премьер Финляндии Санна Марин призвала запретить транзит россиян, имеющих шенгенскую визу, через страну. Об этом пишут РИА «Новости».

«Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию», — сказала она.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны планируют изменить законодательство, чтобы ограничить число въезжающих из России. По его словам, вопрос по ограничению турпотока обсудят в парламенте Финляндии уже в ближайшее время, добавил Хаависто.

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало», — пояснил Хаависто.

Финляндия после 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд граждан России и Беларуси с шенгенскими визами, выданными другими государствами.