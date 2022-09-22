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В Финляндии призвали запретить транзит россиян через страну
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:50

Премьер Финляндии Санна Марин призвала запретить транзит россиян, имеющих шенгенскую визу, через страну. Об этом пишут РИА «Новости».

«Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию», — сказала она.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны планируют изменить законодательство, чтобы ограничить число въезжающих из России. По его словам, вопрос по ограничению турпотока обсудят в парламенте Финляндии уже в ближайшее время, добавил Хаависто.

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало», — пояснил Хаависто.

Финляндия после 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд граждан России и Беларуси с шенгенскими визами, выданными другими государствами.

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Пекка Хаависто
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