Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского артиста Максима Галкина из списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в черном списке Украины числятся 209 человек.

Галкин был включен в перечень 4 ноября 2021 года по требованию Службы безопасности Украины. Представители СБУ объяснили, что основанием внесения в список стала деятельность артиста.

«В частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором», — рассказали в Службе безопасности.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну многим российским артистам. Среди них — Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и другие.