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Цискаридзе заменит Галкина в ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:12

Артист балета Николай Цискаридзе заменит телеведущего Максима Галкина в ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Новый выпуск, посвященный Дню Победы, выйдет в эфир вечером 7 мая.

«Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне», — сказал Цискаридзе в анонсе передачи, который выложил в своем телеграм-канале.

Последний выпуск «Сегодня вечером» выходил в эфир в феврале. Руководство телеканала поясняло, что им пришлось убрать из эфира развлекательные программы в связи с российской «спецоперацией» на Украине.

«Стархит» пишет, что Первый канал пока не решил, останется ли Цискаридзе ведущим ток-шоу на постоянной основе.

Галкин выступил против российской «спецоперации» в своих соцсетях. После разорванных рекламных контрактов и отмененных концертов в России он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на передаче Владимира Соловьева по «России 1» обвинила Галкина в лживости и лицемерии, ведь якобы «достоверно всем известно, что он гей», который «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился на «пожилой женщине». За них вступился российский певец Филипп Киркоров.

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